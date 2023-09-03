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До заміни судді судовий розгляд у цій справі вже тривав 5 років, і за цей час було досліджено значний обсяг доказів, зокрема, допитано 36 свідків і та вивчено 59 томів інших доказів.

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  1. В Україні

Чоловіків, які отримують другу вищу освіту після 30 років, можуть позбавити права на відстрочку: зареєстровано законопроєкт

20:35, 3 вересня 2023
Натомість ті, хто «навчаються у послідовних видах освіти», матимуть право на відстрочку й надалі.
Чоловіків, які отримують другу вищу освіту після 30 років, можуть позбавити права на відстрочку: зареєстровано законопроєкт
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Представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт, згідно з яким чоловіки, які здобувають другу освіту після 30 років, не матимуть права на відстрочку від мобілізації. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Натомість ті, хто «навчаються у послідовних видах освіти», матимуть право на відстрочку й надалі.

«Отримав інформацію від Міністерства освіти і науки: станом на 2019-2021 роки студентів віком 25 років і старше було близько 40 тис. чоловік. У 2022 році таких студентів стало 106 тисяч. Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тис. чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову», - зазначив Веніславський.

За його словами, деякі виші відкривали набір на контракти на денну форму навчання, даючи можливість потенційним призовникам із уже наявною освітою вступати на навчання й отримувати відстрочку від мобілізації. Іноді абітурієнти вступали на нижчій освітній рівень, ніж мали (на професійно-технічну освіту при наявній вищої), та на іншу спеціальність.

Веніславський повідомив, що він зареєстрував законопроєкт, який дозволить перекрити лазівку для відстрочення мобілізації навчання в університеті.

«Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли», - пояснив депутат.

Веніславський розраховує, що після ухвалення дія цього документа пошириться і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.

Раніше стало відомо, чи мобілізують чоловіків-студентів, які отримують другу освіту: у Раді прокоментували заяву Данілова.

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