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Давид Арахамія про закритий публічний доступ до Реєстру декларацій: в індивідуальному порядку попросимо НАЗК оприлюднити наші декларації

Давид Арахамія заспокоїв громадськість стосовно закритого для публічного доступу Реєстру декларацій – будуть просити НАЗК оприлюднити декларації депутатів в індивідуальному порядку.

Верховна Рада прийняла закон про автоматичне притягнення чиновників до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій

Ухвалено закон про притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій в автоматичному режимі.

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Верховна Рада проголосувала закон про відновлення декларування.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

  1. У світі

Резніков назвав три умови, за яких Україну запросять до НАТО

21:45, 3 вересня 2023
За словами міністра, Україна вже відповідає цим критеріям.
Резніков назвав три умови, за яких Україну запросять до НАТО
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Міністр оборони Олексій Резніков назвав три критерії, які є визначальним при щодо запрошення України до НАТО. І за його словами Україна вже відповідає їм. Про це він повідомив інтерв'ю Укрінформу.

Від початку повномасштабного вторгнення у інормаційному просто в України та за її межами лунають палкі дискусії щодо запрошення нашої держави до НАТО. За словами міністра, вирішальними для ухваленння рішення для Альянсу будуть кілька факторів.

Так, на переконання Резнікова, НАТО звертає увагу на контроль над Збройними силами. Так, очікують, що він буде цивільно-демократичним   і закріпленим, як на рівні законодавства, так і у вигляді реально побудованої інфраструктури.

«Тобто: міністр оборони — цивільний, заступник міністра — цивільні і т.д., і т.п., впроваджують політики», — пояснив міністр оборони.

Також суттєвим показником для Альянсу є прозорість закупівель для армії. Резніков переконаний, що і цього в Україні дотримуються.

«Коли зрозуміло, як витрачаються кошти, як планується бюджетування – починаючи від уряду, парламенту. Тому що в НАТО вони один одного забезпечують, є така структура  "Агенція НАТО з підтримки та постачання", головна логістична організація НАТО. Компанії – виробники туди подаються, реєструються, і коли ви хочете купити рушницю, човен, торпеду, бомбу, снаряд, квадроцикл, форму тощо – агенція вам забезпечить. Такий собі мілітарі Амазон», — розповів посадовець.

І врешті для Альянсу, на думку міністра, необхідна якісна співпраця у діях.

«Військові командування знають, як взаємодіють аналогічні військові командування в країнах-партнерах. Є відповідно, командування самого НАТО, яке чітко знає: тут — морпіхи, тут — льотчики, тут — десантники, тут — піхотинці, тут – танкісти, тут — артилеристи різних національностей, різних країн, але мають можливість спільно планувати, бо всі розуміють стандарти, як потім воювати і взаємодіяти», — зазначив Резніков.

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