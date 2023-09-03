Резников назвал три условия, при которых Украину пригласят в НАТО

По словам министра, Украина уже отвечает этим критериям.

Министр обороны Алексей Резников назвал три критерия, которые являются определяющими при приглашении Украины в НАТО. И, по его словам, Украина уже отвечает им. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

С начала полномасштабного вторжения в инормационном прямо в Украину и за ее пределами раздаются жаркие дискуссии о приглашении нашего государства в НАТО. По словам министра, решающими для принятия решения для Альянса будут несколько факторов.

Так, по мнению Резникова, НАТО обращает внимание на контроль над Вооруженными силами. Так, ожидают, что он будет гражданско-демократическим и закрепленным, как на уровне законодательства, так и в виде реально построенной инфраструктуры.

«То есть: министр обороны - гражданский, заместитель министра - гражданские и т.д., и т.п., внедряют политики», - пояснил министр обороны.

Также важным показателем для Североатлантического союза является прозрачность закупок для армии. Резников убежден, что и этого в Украине придерживаются.

«Когда понятно, как тратятся средства, как планируется бюджетирование – начиная от правительства, парламента. Потому что в НАТО они друг друга обеспечивают, есть такая структура "Агентство НАТО по поддержке и снабжению", главная логистическая организация НАТО. Компании – производители туда подаются, регистрируются, и когда вы хотите купить ружье, лодку, торпеду, бомбу, снаряд, квадроцикл, форму и т.д. – агентство вам обеспечит. Некий милитари Амазон», — рассказал чиновник.

И, наконец, для Альянса, по мнению министра, необходимо качественное сотрудничество в действиях.

«Военные командования знают, как взаимодействуют аналогичные военные командования в странах-партнерах. Есть соответственно, командование самого НАТО, которое четко знает: здесь морпехи, здесь летчики, здесь десантники, здесь пехотинцы, здесь танкисты, здесь артиллеристы разных национальностей, разных стран, но имеют возможность совместно планировать, потому что все понимают стандарты как потом воевать и взаимодействовать», — отметил Резников.

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