Гарантии безопасности, вооружение и ситуация на фронте: Зеленский провел разговор с Макроном

Владимир Зеленский обсудил с Эммануэлем Макроном оборонную поддержку и начало переговоров в рамках Совместной декларации о гарантиях безопасности

В воскресенье, 3 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Офис Президента.

Лидеры обсудили ситуацию на фронте, поставки вооружения, зерновое соглашение и гарантии безопасности для Киева.

Зеленский сообщил своему французскому коллеге о текущей ситуации на фронте и потребностях украинских военных для дальнейшей деоккупации территорий. Глава государства поблагодарил Францию за поставки и расширение военной помощи для Украины.

«Высоко ценю всегда конкретные позиции Франции относительно сроков и объемов предоставления оборонной поддержки. Также ценю твои (обращение к Макрону — ред.) постоянные усилия по активизации поддержки со стороны наших партнеров», — заявил Зеленский.

Украинский президент добавил, что лидеры стран обсудили следующие оборонные пакеты.

Главы государств считают, что следует продолжить работу «зернового коридора» и углубить сотрудничество по защите морских путей. Отдельно Зеленский отметил необходимость усиления безопасности Одесского региона.

ОП отмечает, что президенты приняли решение о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности в рамках декларации G7, а также согласовали идею расширения саммита мира с привлечением стран Глобального Юга.

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