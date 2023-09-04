Как украинцам, которые находятся за границей, возобновить получение пенсии

Социальную помощь могли прекратить выплачивать тем, кто долго не забирал средства.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, как украинцам, находящимся за границей, возобновить получение пенсионных выплат.

Согласно статье 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд ее выплата прекращается.

Чтобы возобновить пенсионную выплату, необходимо лично обратиться в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Вместе с тем граждане, временно проживающие за границей и получившие там временную защиту или статус беженца, имеют возможность отправить заявление о возобновлении выплаты пенсии (форма заявления приведена в приложении 1 к Порядку подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1) с необходимыми документами почтой в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины (перечень адресов сервисных центров Главных управлений).

Порядок такого возобновления пенсий утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20 апреля 2023 г. № 21-1.

К заявлению о возобновлении пенсии прилагаются:

копии паспорта;

копии документов о получении временной защиты или статуса беженца;

копии документов о регистрации месяца временного проживания/нахождения лица за границей (с переводом);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живое.

Копии указанных документов должны быть заверены дипломатическим представительством или консульским учреждением или нотариально.

Получить возобновленную пенсию, например в Польше, можно на счет, открытый в уполномоченном украинском банке (если есть такой) или международным почтовым переводом.

Для получения почтового перевода необходимо отправить в АО «Укрпочта» заявление в бумажной или электронной форме (форма заявления приведена в приложении 1 к Порядку реализации экспериментального проекта по выплате международным почтовым переводом АО «Укрпочта» пенсий и денежной помощи получателям, временно находящимся за пределами Украины , утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11.08.2023 № 842).

Кроме того, если со страной временного пребывания заключен договор (соглашение) о пенсионном (социальном) обеспечении, есть возможность перевести выплату пенсии в эту страну, обратившись, например, в Учреждение социального страхования Польши (ZUS).

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