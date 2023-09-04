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Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

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Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

  1. В Україні

Як українцям, які знаходяться за кордоном, поновити отримання пенсії

11:28, 4 вересня 2023
Соціальну допомогу могли припинити виплачувати тим, хто довгий час не забирав кошти.
Як українцям, які знаходяться за кордоном, поновити отримання пенсії
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В Пенсійному фонді України пояснили, як українцям, які знаходяться за кордоном, поновити отримання пенсійних виплат.   

Відповідно до статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд її виплата припиняється.

Щоб поновити пенсійну виплату, необхідно особисто звернутися до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України із заявою та пред’явити документ, що посвідчує особу.

Разом з тим громадяни, які тимчасово проживають за кордоном та отримали там тимчасовий захист або статус біженця, мають можливість надіслати заяву про поновлення виплати пенсії (форма заяви наведена у додатку 1 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 ) із необхідними документами поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України (перелік адрес сервісних центрів Головних управлінь Пенсійного фонду України).

Порядок такого поновлення пенсій затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 20 квітня 2023 року № 21-1.

До заяви про поновлення пенсії додаються:

  • копії паспорту;
  • копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця;
  • копії документів про реєстрацію місяця тимчасового проживання / перебування особи за кордоном (з перекладом);
  • оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою.

Копії зазначених документів мають бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально.

Отримати поновлену пенсію, наприклад у Польщі, можна на рахунок, відкритий в уповноваженому українському банку (якщо є такий) або міжнародним поштовим переказом.

Для отримання поштового переказу необхідно надіслати до АТ «Укрпошта» заяву в паперовій або електронній формі (форма заяви наведена у додатку 1 до Порядку реалізації експериментального проекту щодо виплати міжнародним поштовим переказом АТ «Укрпошта» пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2023 № 842).

Окрім цього, якщо з країною  тимчасового перебування укладено договір (угоду) про пенсійне (соціальне) забезпечення, є можливість перевести виплату пенсії до цієї країни, звернувшись, наприклад, до Установи соціального страхування Польщі (ZUS).

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