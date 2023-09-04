Правила отримання субсидій: чи будуть зміни у вересні

Субсидії надаються громадянам, що не мають змогу самостійно оплачувати комунальні послуги.

Українцям розповіли, чи будуть нові обмеження у отриманні субсидій. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в інтерв’ю Українському радіо.

За її словами, нових обмежень для отримання субсидій поки що не планується. У бюджет 2024 року будуть закладені витрати на грошову допомогу по оплаті комунальних послуг для малозабезпечених верств населення.

«По субсидіях ніяких змін, які б унеможливили для когось отримання такої допомоги, не передбачається. Навпаки, ми розуміємо, що у зв’язку з підвищенням тарифів може буде збільшення видатків», — зазначила Марчак.

Підготовка до затвердження бюджету 2024 триває. Уряд має прорахувати додаткову суму на випадок збільшення кількості людей, що потребують субсидії.

Також Марчак наголосила, що родини, які уже мають пільги, не мають заново подавати документи. Продовження виплат відбудеться автоматично. У тому числі і можливий перерахунок розміру цих виплат.

«Всі громадяни, які мають оформлені субсидії, від них не потрібно ніяких дій. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії для родини, наприклад, після підвищення тарифу», – наголосила Марчак.

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