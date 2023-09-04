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Давид Арахамія про закритий публічний доступ до Реєстру декларацій: в індивідуальному порядку попросимо НАЗК оприлюднити наші декларації

Давид Арахамія заспокоїв громадськість стосовно закритого для публічного доступу Реєстру декларацій – будуть просити НАЗК оприлюднити декларації депутатів в індивідуальному порядку.

Верховна Рада прийняла закон про автоматичне притягнення чиновників до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій

Ухвалено закон про притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій в автоматичному режимі.

Верховна Рада відновила електронне декларування чиновників, але декларації не будуть публічними

Верховна Рада проголосувала закон про відновлення декларування.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

  1. В Україні

Правила отримання субсидій: чи будуть зміни у вересні

10:30, 4 вересня 2023
Субсидії надаються громадянам, що не мають змогу самостійно оплачувати комунальні послуги.
Правила отримання субсидій: чи будуть зміни у вересні
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Українцям розповіли, чи будуть нові обмеження у отриманні субсидій. Про це повідомила перша заступниця міністра  соціальної політики Дарина Марчак в інтерв’ю Українському радіо.

За її словами, нових обмежень для отримання субсидій поки що не планується. У бюджет 2024 року будуть закладені витрати на грошову допомогу по оплаті комунальних послуг для малозабезпечених верств населення.

«По субсидіях ніяких змін, які б унеможливили для когось отримання такої допомоги, не передбачається. Навпаки, ми розуміємо, що у зв’язку з підвищенням тарифів може буде збільшення видатків», — зазначила Марчак.

Підготовка до затвердження бюджету 2024 триває. Уряд має прорахувати додаткову суму на випадок збільшення кількості людей, що потребують субсидії.

Також Марчак наголосила, що родини, які уже мають пільги, не мають заново подавати документи. Продовження виплат відбудеться автоматично. У тому числі і можливий перерахунок розміру цих виплат.

«Всі громадяни, які мають оформлені субсидії, від них не потрібно ніяких дій. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії для родини, наприклад, після підвищення тарифу», – наголосила Марчак.

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