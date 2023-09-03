Чи мобілізують чоловіків-студентів, які отримують другу освіту: у Раді прокоментували заяву Данілова

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Верховний Суд висловився, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді про скасування постанови прокурора щодо доручення здійснювати досудове розслідування іншому органу

Прокурор стверджував, що ухвала слідчого судді щодо скасування постанови заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу не передбачена нормами КПК України, а тому суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці її законності.

Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

Коли немає необхідності розпочинати судовий розгляд спочатку в разі заміни судді у кримінальній справі, – позиція Верховного Суду

До заміни судді судовий розгляд у цій справі вже тривав 5 років, і за цей час було досліджено значний обсяг доказів, зокрема, допитано 36 свідків і та вивчено 59 томів інших доказів.

ВП ВС: Вжиті суддею заходи забезпечення позову не повинні перешкоджати господарській діяльності підприємства

Велика Палата визнала, що до судді, яка не здійснила належної перевірки заяви про забезпечення позову, було правомірно застосоване дисциплінарне стягнення.

  1. В Україні

Чи мобілізують чоловіків-студентів, які отримують другу освіту: у Раді прокоментували заяву Данілова

19:17, 3 вересня 2023
Генштаб, Міноборони або Комітет Ради можуть ініціювати зміни в законодавстві щодо мобілізації.
Чи мобілізують чоловіків-студентів, які отримують другу освіту: у Раді прокоментували заяву Данілова
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У Верховній Раді прокоментували заяву секретаря РНБО Олексія Данілова щодо мобілізації чоловіків-студентів. Той, зокрема заявив, що Міносвіти вирішуватиме: якщо чоловік може служити, то чи почекає навчання. У парламенті ж не виключають ймовірність мобілізації студентів старше 25 років.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак зробив заяву щодо доцільності здобуття другої вищої освіти придатними до служби чоловіками під час війни. Зокрема, це питання може вирішити лише Верховна Рада та Міносвіти.

«Данілов правий: питання доцільності другої вищої освіти для чоловіків може вирішити лише ВР і МОН», — сказав Сергій Бабак.

Він впевнений, що профільний комітет і МОН не ініціюватимуть жодних обмежень щодо рішення чоловіків здобувати другу вищу освіту, адже це вважатиметься порушенням конституційного права на освіту.

За його словами, наразі чоловіків віком від 25 років, які навчаються в закладах освіти на денній і дуальній формі, не зможуть призвати на службу. Проте Генштаб, Міноборони або Комітет нацбезпеки і оборони ВР можуть ініціювати зміни в законодавстві щодо мобілізації.

«Це не порушить конституційне право на освіту, але дасть можливість їх мобілізувати», — наголосив Бабак.

Також він розповів, що існує два види ухилянтів під час дії загальної мобілізації. Перші йдуть на злочин — дають хабар для ухилення від призову й отримують фальшиві довідки; другі використовують законний спосіб — вступають на другу вищу освіту. Зокрема, у 2019-2022 роках близько 40 тисяч чоловіків віком від 25 років вступали до закладів освіти, у 2022 році — понад 106 тисяч, а 2023 — понад 76 тисяч, проте вступна кампанія ще не закінчилася.

«Що означає різниця 106-40=66 тисяч чоловіків? Це 13 бригад. Лише за 2022 рік», — додав Бабак.

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