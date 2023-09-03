Чи мобілізують чоловіків-студентів, які отримують другу освіту: у Раді прокоментували заяву Данілова

Генштаб, Міноборони або Комітет Ради можуть ініціювати зміни в законодавстві щодо мобілізації.

У Верховній Раді прокоментували заяву секретаря РНБО Олексія Данілова щодо мобілізації чоловіків-студентів. Той, зокрема заявив, що Міносвіти вирішуватиме: якщо чоловік може служити, то чи почекає навчання. У парламенті ж не виключають ймовірність мобілізації студентів старше 25 років.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак зробив заяву щодо доцільності здобуття другої вищої освіти придатними до служби чоловіками під час війни. Зокрема, це питання може вирішити лише Верховна Рада та Міносвіти.

«Данілов правий: питання доцільності другої вищої освіти для чоловіків може вирішити лише ВР і МОН», — сказав Сергій Бабак.

Він впевнений, що профільний комітет і МОН не ініціюватимуть жодних обмежень щодо рішення чоловіків здобувати другу вищу освіту, адже це вважатиметься порушенням конституційного права на освіту.

За його словами, наразі чоловіків віком від 25 років, які навчаються в закладах освіти на денній і дуальній формі, не зможуть призвати на службу. Проте Генштаб, Міноборони або Комітет нацбезпеки і оборони ВР можуть ініціювати зміни в законодавстві щодо мобілізації.

«Це не порушить конституційне право на освіту, але дасть можливість їх мобілізувати», — наголосив Бабак.

Також він розповів, що існує два види ухилянтів під час дії загальної мобілізації. Перші йдуть на злочин — дають хабар для ухилення від призову й отримують фальшиві довідки; другі використовують законний спосіб — вступають на другу вищу освіту. Зокрема, у 2019-2022 роках близько 40 тисяч чоловіків віком від 25 років вступали до закладів освіти, у 2022 році — понад 106 тисяч, а 2023 — понад 76 тисяч, проте вступна кампанія ще не закінчилася.

«Що означає різниця 106-40=66 тисяч чоловіків? Це 13 бригад. Лише за 2022 рік», — додав Бабак.

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