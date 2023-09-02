Доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку визначатиме Міносвіти, — Данілов

Якщо ви можете служити в армії, придатні, то почекає навчання, чи ні, буде вирішувати відповідне міністерство, — сказав секретар РНБО.

Фото: УНІАН

Міністерство освіти визначатиме, чи доцільно чоловікам призовного віку отримувати другу, чи третю вищу освіту. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Українського радіо.

За його словами, зросла кількість бажаючих у віці 40-50 років отримати другу-третю освіту. Данілов зазначив, що "здобуття" додаткових вищих освіт є питанням, яке відноситься до "морального аспекту", і підкреслив, що відтепер воно буде розглядатися Міністерством освіти.

"Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом – 40–50 років вирішили здобувати другу-третю освіту. Кількість людей, які хочуть здобути освіту, збільшилась в рази. Якщо ви можете служити в армії, придатні, то почекає навчання, чи ні, буде вирішувати відповідне міністерство", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, що представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський пропонує скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту. Він нагадав, що на початку повномасштабної війни збільшилась кількість абітурієнтів, котрі старші 30 років.

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