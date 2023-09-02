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США нададуть Україні снаряди зі збідненим ураном, — ЗМІ

08:21, 2 вересня 2023
Як повідомляється, США готують новий пакет допомоги, куди увійдуть бронебійні боєприпаси зі збідненим ураном.
США нададуть Україні снаряди зі збідненим ураном, — ЗМІ
Фото: Мілітарний
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Сполучені Штати Америки вперше надішлють до України бронебійні боєприпаси зі збідненим ураном, пише Reuters.

"Снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що снаряди зі збідненим ураном зможуть застосовуватися за допомогою американських танків Abrams, а останні мають доставити на територію України протягом найближчих тижнів.

Видання пише, що вартість майбутнього пакета, в який буде включено снаряди, становить від 240 до 375 мільйонів доларів залежно від того, що до нього увійде. 

Збіднений уран - метал високої щільності (приблизно втричі вищий за щільність заліза), у військовій промисловості використовується для виробництва комбінованої броні та бронебійних підкаліберних снарядів.

Нагадаємо, що 29 серпня США виділили додатковий пакет військової допомоги Україні на $250 мільйонів.

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