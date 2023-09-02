США дадут Украине снаряды с обедненным ураном, — СМИ

Как сообщается, США готовят новый пакет помощи, куда войдут бронебойные боеприпасы с обедненным ураном.

Соединенные Штаты Америки впервые пришлют в Украину бронебойные боеприпасы с обедненным ураном, пишет Reuters.

"Снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине, который должен быть представлен на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снаряды с обедненным ураном могут применяться с помощью американских танков Abrams, а последние должны доставить на территорию Украины в ближайшие недели.

Издание пишет, что стоимость будущего пакета, в который будут включены снаряды, составляет от 240 до 375 миллионов долларов в зависимости от того, что в него войдет.

Обеденный уран – металл высокой плотности (примерно втрое выше плотности железа), в военной промышленности используется для производства комбинированной брони и бронебойных подкалиберных снарядов.

Напомним, 29 августа США выделили дополнительный пакет военной помощи Украине на $250 миллионов.

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