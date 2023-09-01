В ВСУ пытались поставить миллион некачественных наборов пищи на 430 млн грн

Продуктовые наборы не соответствовали установленным законодательством нормам питания.

В суде была доказана незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих ВСУ, заключенного Минобороны с коммерческим обществом. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В ОГП отметили, что речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 млн. грн.

Указанным дополнительным соглашением к договору предусмотрена закупка продуктовых наборов, которые не отвечают установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивают должное удовлетворение потребностей для лиц такой категории.

«Кроме того, этим соглашением подтвержден факт принятия Министерством обороны Украины некачественной продукции.

При активной принципиальной позиции прокуроров судом подтверждено, что заключение такого дополнительного соглашения в договор состоялось в нарушение требований действующего законодательства и противоречит интересам государства», - говорится в сообщении.

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