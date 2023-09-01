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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

В ВСУ пытались поставить миллион некачественных наборов пищи на 430 млн грн

22:31, 1 сентября 2023
Продуктовые наборы не соответствовали установленным законодательством нормам питания.
В ВСУ пытались поставить миллион некачественных наборов пищи на 430 млн грн
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В суде была доказана незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих ВСУ, заключенного Минобороны с коммерческим обществом. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В ОГП отметили, что речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 млн. грн.

Указанным дополнительным соглашением к договору предусмотрена закупка продуктовых наборов, которые не отвечают установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивают должное удовлетворение потребностей для лиц такой категории.

«Кроме того, этим соглашением подтвержден факт принятия Министерством обороны Украины некачественной продукции.

При активной принципиальной позиции прокуроров судом подтверждено, что заключение такого дополнительного соглашения в договор состоялось в нарушение требований действующего законодательства и противоречит интересам государства», - говорится в сообщении.

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