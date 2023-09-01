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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. Законодательство

Раде рекомендуют принять за основу законопроект по цифровизации исполнительного производства

21:56, 1 сентября 2023
Законопроект предусматривает расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства.
Раде рекомендуют принять за основу законопроект по цифровизации исполнительного производства
Фото: minjust.gov.ua
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Комитет по вопросам правовой политики сообщил, что рассмотрел проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства (№9363). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в законы Украины «О дорожном движении», «О нотариате», «О банках и банковской деятельности», «О депозитарной системе Украины», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», «Об исполнительном производство», «О рынках капитала и организованных товарных рынках», «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Предложенными изменениями предусматривается расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства, в частности, по взаимодействию исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг; введение взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами; возможность формирования справки о наличии/отсутствии сведений о лице в Едином реестре должников, в том числе с наложенной квалифицированной электронной подписью администратора автоматизированной системы исполнительного производства; осуществление автоматизированного ареста средств, внедрение автоматизированного взаимодействия автоматизированной системы исполнительного производства с системой депозитарного учета ценных бумаг и т.д.

По результатам рассмотрения Комитет решил рекомендовать Парламенту включить этот законопроект в повестку десятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу с применением части первой статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины.

Ранее сообщалось, что Раде предлагают запретить регистрацию и снятие с регистрации машин автовладельцев – должников.

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