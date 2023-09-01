Раде рекомендуют принять за основу законопроект по цифровизации исполнительного производства

Законопроект предусматривает расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства.

Фото: minjust.gov.ua

Комитет по вопросам правовой политики сообщил, что рассмотрел проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства (№9363). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в законы Украины «О дорожном движении», «О нотариате», «О банках и банковской деятельности», «О депозитарной системе Украины», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», «Об исполнительном производство», «О рынках капитала и организованных товарных рынках», «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Предложенными изменениями предусматривается расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства, в частности, по взаимодействию исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг; введение взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами; возможность формирования справки о наличии/отсутствии сведений о лице в Едином реестре должников, в том числе с наложенной квалифицированной электронной подписью администратора автоматизированной системы исполнительного производства; осуществление автоматизированного ареста средств, внедрение автоматизированного взаимодействия автоматизированной системы исполнительного производства с системой депозитарного учета ценных бумаг и т.д.

По результатам рассмотрения Комитет решил рекомендовать Парламенту включить этот законопроект в повестку десятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу с применением части первой статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины.

Ранее сообщалось, что Раде предлагают запретить регистрацию и снятие с регистрации машин автовладельцев – должников.

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