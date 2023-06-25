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Раде предлагают запретить регистрацию и снятие с регистрации машин автовладельцев – должников

Правительство зарегистрировало законопроект, которым предлагается не регистрировать авто, в случае наличия задолженности у автовладельца.

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Раде предлагают запретить регистрацию и снятие с регистрации машин автовладельцев – должников

16:00, 25 июня 2023
Правительство зарегистрировало законопроект, которым предлагается не регистрировать авто, в случае наличия задолженности у автовладельца.
Раде предлагают запретить регистрацию и снятие с регистрации машин автовладельцев – должников
Фото из открытых источников

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9363 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно цифровизации исполнительного производства, которым предлагается, среди прочего, запретить государственную регистрацию автомобилей в случае наличия задолженности у владельцев транспортного средства.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 34 закона «О дорожном движении» и установить, что в случае наличия сведений о владельце транспортного средства в Едином реестре должников ведомственная регистрация (перерегистрация) транспортных средств не осуществляется.

То есть при регистрации\перерегистрации авто будет осуществляться проверка наличия автовладельца в реестре должников и в случае если лицо включено в реестр новый автомобиль временно будет оставаться «нелегальным»

При этом действие указанного запрета не будет распространяться на, в частности, следующие случаи:

1) перерегистрация транспортного средства, не связанная с его отчуждением;

2) приобретение транспортного средства или его получение в счет погашения долга;

3) безвозмездная передача конфискованных транспортных средств.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать уменьшению количества невыполненных решений других органов. То есть, проще говоря, будет стимулировать людей отдавать долги.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий запрет на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жителей регионов, где продолжаются боевые действия во время военного положения.

Автор: Ярослав Конощук

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