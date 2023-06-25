Пригожина могут ликвидировать в Беларуси — СМИ

Главаря «вагнеровцев» могут ликвидировать, несмотря на то, что он сбежал в Беларусь.

Фото: slovoidilo.ua

Главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который устроил бунт против кремлевского режима, могут убить в Беларуси, куда он ранее сбежал, передает CNN.

По словам экс-руководителя московского бюро CNN Джилл Догерти, шефа «вагнеровцев» могут ликвидировать, несмотря на то, что он сбежал в Беларусь.

По ее мнению, российский диктатор Путин не прощает предателей.

«Вполне возможно, что мы увидим, как Пригожина убьют в Беларуси. Но это трудная дилемма для Москвы, потому что пока Пригожин имеет определенную поддержку, он представляет угрозу, независимо от того, где он находится», - сказала она.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Ранее мы писали, что Москва готовилась к осаде – введен режим контртеррористической операции.

Вагнеровцы решительно направлялись в Москву, поэтому там перекрывали дороги и выводили военную технику.

Добавим, что в Воронеже били по жилым кварталам: есть прилет во дворе, видео.

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