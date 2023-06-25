Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі — ЗМІ

Ватажка «вагнерівців» можуть ліквідувати, попри те, що він втік до Білорусі.

Фото: slovoidilo.ua

Ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина, який влаштував бунт проти кремлівського режиму, можуть вбити у Білорусі, куди він раніше втік, передає CNN.

За словам колишньої керівниці московського бюро CNN Джилл Догерті, шефа «вагнерівців» можуть ліквідувати, попри те, що він втік до Білорусі.

На її думку, російський диктатор Путін не пробачає зрадникам.

«Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб’ють у Білорусі. Але це важка дилема для Москви, тому що поки Пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває», - сказала вона.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Також в рф «Вагнер» можуть визнати екстремістською і терористичною організацією.

Раніше ми писали, що Москва готувалася до облоги – введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямували до Москви, тому там перекривали дороги і виводять військову техніку.

Додамо, що у Воронежі били по житлових кварталах: є «приліт» у дворі, відео.

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