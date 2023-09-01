Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы и показала видео

В Беларуси заявили, что вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу.

Фото: lb.ua

В пятницу, 1 сентября, вертолет Ми-24 ВВС Польши якобы нарушил белорусскую границу.

Как сообщили в Государственном пограничный комитет Республики Беларусь, «зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовичском районе Гродненской области».

В ведомстве добавили, что вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно.

«Об этом инциденте проинформирована польская сторона», - заявили в Комитете.

Ранее сообщалось, что военные вертолеты Беларуси залетали на территорию Польши.

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