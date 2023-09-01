Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В мире

Судью Верховного суда США «угощали» роскошными путешествиями

21:18, 1 сентября 2023
Судья годами принимал роскошные отпуска от миллиардера, а также подарки от других богатых бизнесменов.
Судью Верховного суда США «угощали» роскошными путешествиями
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Судья Верховного суда Кларенс Томас включил несколько поездок, оплаченных магнатом недвижимости Харланом Кроу, в свой отчет о раскрытии финансовой информации за 2022 год после нескольких месяцев обвинений, касающихся его финансовых связей с миллиардером, передает Independent.

Как пишет издание, в разделе «возмещения» судья Томас включил четыре статьи, три из них были отнесены к Кроу, в которых были оплачены его проезд, транспорт, питание и проживание.

Раскрытие информации судьей Томасом произошло после нескольких месяцев пристального внимания со стороны законодателей и общественности по поводу его неспособности раскрыть свои связи с Харланом Кроу - известным миллиардером и республиканским донором.

Расследование, впервые опубликованное ProPublica, показало, что судья Томас годами принимал роскошные отпуска от миллиардера, а также подарки от других богатых бизнесменов, не раскрывая этого.

Это разоблачение вызвало массовую негативную реакцию, побудившую законодателей рассмотреть возможность принятия нового этического кодекса суда.

В письме, адресованном Министерству юстиции, демократы Палаты представителей призвали департамент провести расследование в отношении судьи Томаса за то, что он не сообщил о «значительных подарках, которые он получал от Харлана Кроу и других миллиардеров в течение почти двух десятилетий в нарушение своих обязанностей по федеральному закону».

Судья Томас отвечая на критику заявил, что о подарках и поездках не нужно сообщать, поскольку это было «личное гостеприимство со стороны близких друзей».

Ранее сообщалось, что судья «читал» рэп для TikTok прямо в здании суда и теперь его ждет наказание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду