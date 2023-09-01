Судью Верховного суда США «угощали» роскошными путешествиями

Судья годами принимал роскошные отпуска от миллиардера, а также подарки от других богатых бизнесменов.

Судья Верховного суда Кларенс Томас включил несколько поездок, оплаченных магнатом недвижимости Харланом Кроу, в свой отчет о раскрытии финансовой информации за 2022 год после нескольких месяцев обвинений, касающихся его финансовых связей с миллиардером, передает Independent.

Как пишет издание, в разделе «возмещения» судья Томас включил четыре статьи, три из них были отнесены к Кроу, в которых были оплачены его проезд, транспорт, питание и проживание.

Раскрытие информации судьей Томасом произошло после нескольких месяцев пристального внимания со стороны законодателей и общественности по поводу его неспособности раскрыть свои связи с Харланом Кроу - известным миллиардером и республиканским донором.

Расследование, впервые опубликованное ProPublica, показало, что судья Томас годами принимал роскошные отпуска от миллиардера, а также подарки от других богатых бизнесменов, не раскрывая этого.

Это разоблачение вызвало массовую негативную реакцию, побудившую законодателей рассмотреть возможность принятия нового этического кодекса суда.

В письме, адресованном Министерству юстиции, демократы Палаты представителей призвали департамент провести расследование в отношении судьи Томаса за то, что он не сообщил о «значительных подарках, которые он получал от Харлана Кроу и других миллиардеров в течение почти двух десятилетий в нарушение своих обязанностей по федеральному закону».

Судья Томас отвечая на критику заявил, что о подарках и поездках не нужно сообщать, поскольку это было «личное гостеприимство со стороны близких друзей».

Ранее сообщалось, что судья «читал» рэп для TikTok прямо в здании суда и теперь его ждет наказание.

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