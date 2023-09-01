Кабмин изменил механизм компенсации расходов на убежище переселенцев

Внесены изменения в Порядок компенсации затрат на временное размещение ВПЛ.

Фото: sed-rada.gov.ua

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что Правительство внесло изменения в Порядок компенсации расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц в рамках реализации проекта «Убежище». Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В Минреинтеграции отмечают, что документ урегулировал механизм обработки данных с ошибками, предоставленными желающими безвозмездно разместить в своих жилых помещениях внутренних переселенцев. А также этапы обработки таких данных и их повторного направления для обеспечения выплат компенсации.

«Кроме того, предусмотрено, что проверки предоставленных лицами сведений и факта безвозмездного размещения ВПЛ будут проводиться выборочно – по решению органов местного самоуправления. Информация о полученных результатах будет ежемесячно направляться в Минреинтеграцию и Общество Красного Креста Украины (ОКК)», - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции напомнили, что компенсация расходов по убежищу переселенцев выплачивается за счет средств ОКК. Кроме владельцев жилья или их представителей, она может предоставляться арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности.

Ранее Кабмин установил требования к обустройству мест временного проживания ВПЛ.

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