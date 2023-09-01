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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

НАБУ и ФБР углубят сотрудничество: стало известно, по каким вопросам

20:27, 1 сентября 2023
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Федеральное бюро расследований США подписали меморандум о взаимопонимании.
НАБУ и ФБР углубят сотрудничество: стало известно, по каким вопросам
Фото: nabu.gov.ua
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Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что директор Бюро Семен Кривонос встретился с директором ФБР Кристофером Рейем. В ходе встречи стороны обсудили направления сотрудничества ведомств. Об этом говорится в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что НАБУ и ФБР США углубят сотрудничество в расследованиях коррупционных преступлений, противодействии отмыванию средств, а также возвращению активов.

«Соответствующие намерения зафиксированы в Меморандуме о взаимопонимании между НАБУ и ФБР, который был подписан 31 августа 2023 года.

Этот Меморандум является продолжением многолетнего взаимодействия – с 2016 года ведомства эффективно и углубленно сотрудничают», - говорится в сообщении

В НАБУ добавляют, что в рамках новозаключенного Меморандума стороны будут обмениваться информацией, проводить обучение и реализовывать совместные наработки в сфере расследования коррупционных преступлений.

  «Я благодарен нашим коллегам за их многолетнюю поддержку Бюро. Сейчас вопрос эффективного сотрудничества как никогда актуален в контексте восстановления страны после войны и необходимости мониторинга выделенных для этого средств», - сказал Семен Кривонос.

Кроме того, благодаря сотрудничеству ФБР и НАБУ, сотрудники Бюро имели возможность пройти ряд тренингов, а также получить оборудование, необходимое для эффективного расследования.

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