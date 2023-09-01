НАБУ и ФБР углубят сотрудничество: стало известно, по каким вопросам

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Федеральное бюро расследований США подписали меморандум о взаимопонимании.

Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что директор Бюро Семен Кривонос встретился с директором ФБР Кристофером Рейем. В ходе встречи стороны обсудили направления сотрудничества ведомств. Об этом говорится в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что НАБУ и ФБР США углубят сотрудничество в расследованиях коррупционных преступлений, противодействии отмыванию средств, а также возвращению активов.

«Соответствующие намерения зафиксированы в Меморандуме о взаимопонимании между НАБУ и ФБР, который был подписан 31 августа 2023 года.

Этот Меморандум является продолжением многолетнего взаимодействия – с 2016 года ведомства эффективно и углубленно сотрудничают», - говорится в сообщении

В НАБУ добавляют, что в рамках новозаключенного Меморандума стороны будут обмениваться информацией, проводить обучение и реализовывать совместные наработки в сфере расследования коррупционных преступлений.

«Я благодарен нашим коллегам за их многолетнюю поддержку Бюро. Сейчас вопрос эффективного сотрудничества как никогда актуален в контексте восстановления страны после войны и необходимости мониторинга выделенных для этого средств», - сказал Семен Кривонос.

Кроме того, благодаря сотрудничеству ФБР и НАБУ, сотрудники Бюро имели возможность пройти ряд тренингов, а также получить оборудование, необходимое для эффективного расследования.

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