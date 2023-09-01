Осень должна быть плодотворной в очищении государства от тех, кто ослабляет Украину изнутри, – Зеленский

Глава государства провел совещание со стражами порядка, которые продолжают очищать страну от тех, кто пытается ослаблять Украину изнутри.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 1 сентября провел заседание ставки, а также прошло совещание с правоохранителями. Об этом Глава государства сказал во время вечернего обращения.

По его словам, фактически вся Ставка – о ситуации на фронте сейчас.

«Главком, командующие. Отдельный закрытый доклад руководителя ГУР Буданова.

Ситуация на Востоке, на Юге, на левом берегу Херсона. Снабжение боеприпасов. Ракеты для нашей ПВО. Техника. Украинское производство оружия. Много разных нюансов, много разных деталей. Ключевое – дать нашим воинам еще больше необходимого для наступательных операций, для разминирования, для эвакуации раненых бойцов. Каждый из участников Ставки ясно понимает, что должен делать», - сказал Президент.

Также Зеленский отметил, что состоялось совещание со стражами порядка.

«Было совещание с правоохранителями – продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри. Осень должна быть плодотворной в этом вопросе – именно для Украины», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Раде предлагают ввести пожизненное лишение свободы за коррупцию во время войны.

Еще в Раде зарегистрировали законопроект о приравнивании коррупции к госизмене.

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