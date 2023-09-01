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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

Осень должна быть плодотворной в очищении государства от тех, кто ослабляет Украину изнутри, – Зеленский

20:11, 1 сентября 2023
Глава государства провел совещание со стражами порядка, которые продолжают очищать страну от тех, кто пытается ослаблять Украину изнутри.
Осень должна быть плодотворной в очищении государства от тех, кто ослабляет Украину изнутри, – Зеленский
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 1 сентября провел заседание ставки, а также прошло совещание с правоохранителями. Об этом Глава государства сказал во время вечернего обращения.

По его словам, фактически вся Ставка – о ситуации на фронте сейчас.

«Главком, командующие. Отдельный закрытый доклад руководителя ГУР Буданова.

Ситуация на Востоке, на Юге, на левом берегу Херсона. Снабжение боеприпасов. Ракеты для нашей ПВО. Техника. Украинское производство оружия. Много разных нюансов, много разных деталей. Ключевое – дать нашим воинам еще больше необходимого для наступательных операций, для разминирования, для эвакуации раненых бойцов. Каждый из участников Ставки ясно понимает, что должен делать», - сказал Президент.

Также Зеленский отметил, что состоялось совещание со стражами порядка.

«Было совещание с правоохранителями – продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри. Осень должна быть плодотворной в этом вопросе – именно для Украины», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Раде предлагают ввести пожизненное лишение свободы за коррупцию во время войны.

Еще в Раде зарегистрировали законопроект о приравнивании коррупции к госизмене.

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