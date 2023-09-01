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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

В садиках на Киевщине произошла массовая вспышка острой кишечной инфекции

19:56, 1 сентября 2023
Из-за вспышки острой кишечной инфекции 18 детей доставили в больницу.
В садиках на Киевщине произошла массовая вспышка острой кишечной инфекции
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В пятницу, 1 сентября, Центр общественного здоровья Украины сообщил, что в Киевской области обнаружена вспышка острой кишечной инфекции, связанная с компанией, которая обеспечивала учебные заведения питанием.

Вспышка произошла в шести частных детских садиках Бучанского и Фастовского районов Киевской области.

Как сообщил Киевский областной Центр контроля и профилактики болезней (ОЦКПХ), по состоянию на 1 сентября зарегистрировано 18 случаев среди детей от 2 до 6 лет, которые накануне употребляли продукты питания, доставленные в детские учреждения кейтеринговой компанией.

«Пока 17 детей находятся на стационарном лечении, еще 1 ребенок — в отделении интенсивной терапии.

Специалисты Киевского ОЦКПХ начали эпидемиологическое расследование с целью установления вероятного источника и факторов инфицирования и проведения противоэпидемических мероприятий по локализации вспышки. Также проводятся лабораторные обследования, направленные на выявление возбудителя заболевания», – говорится в сообщении.

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