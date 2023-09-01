В садиках на Киевщине произошла массовая вспышка острой кишечной инфекции

Из-за вспышки острой кишечной инфекции 18 детей доставили в больницу.

В пятницу, 1 сентября, Центр общественного здоровья Украины сообщил, что в Киевской области обнаружена вспышка острой кишечной инфекции, связанная с компанией, которая обеспечивала учебные заведения питанием.

Вспышка произошла в шести частных детских садиках Бучанского и Фастовского районов Киевской области.

Как сообщил Киевский областной Центр контроля и профилактики болезней (ОЦКПХ), по состоянию на 1 сентября зарегистрировано 18 случаев среди детей от 2 до 6 лет, которые накануне употребляли продукты питания, доставленные в детские учреждения кейтеринговой компанией.

«Пока 17 детей находятся на стационарном лечении, еще 1 ребенок — в отделении интенсивной терапии.

Специалисты Киевского ОЦКПХ начали эпидемиологическое расследование с целью установления вероятного источника и факторов инфицирования и проведения противоэпидемических мероприятий по локализации вспышки. Также проводятся лабораторные обследования, направленные на выявление возбудителя заболевания», – говорится в сообщении.

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