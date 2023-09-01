В Германии 10-летнего украинского школьника сбросили с моста за украинский язык

Мужчина, после того как сбросил ребенка с моста, еще бросил в мальчика стеклянную бутылку.

Фото: rtl.de

В немецком городе Геттинген прокуратура начала предварительное расследование по факту покушения на убийство 10-летнего украинского мальчика. Злоумышленник напал на детей из-за того, что они разговаривали на украинском языке. Об этом говорится на официальном сайте местной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел 26 августа в городе Айнбак в Нижней Саксонии.

По материалам расследования, несколько украинских детей находились в районе моста. В это время неизвестный мужчина начал жаловаться, что дети разговаривают на украинском. Потом он начал приказывать им говорить по-русски, а позже сказал, что Украина начала войну. На каком языке говорил мужчина, в прокуратуре не уточняют.

Во время инцидента мужчина якобы потянул девочку за волосы, а затем схватил 10-летнего мальчика и кинул его через перила моста в канал. При падении мальчик ударился о железные балки, в результате чего получил травмы головы и левой ноги.

Также сообщается, что когда мальчик лежал в канале, злоумышленник бросил в него стеклянную бутылку, попавшую в область правого плеча ребенка. После нападения злоумышленник скрылся.

Издание Die Welt сообщило, что нападающий говорил на русском языке.

Ранее сообщалось, что в Чехии приговорили к 21 году наемника, воевавшего против Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.