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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В мире

В Германии 10-летнего украинского школьника сбросили с моста за украинский язык

19:44, 1 сентября 2023
Мужчина, после того как сбросил ребенка с моста, еще бросил в мальчика стеклянную бутылку.
В Германии 10-летнего украинского школьника сбросили с моста за украинский язык
Фото: rtl.de
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В немецком городе Геттинген прокуратура начала предварительное расследование по факту покушения на убийство 10-летнего украинского мальчика. Злоумышленник напал на детей из-за того, что они разговаривали на украинском языке. Об этом говорится на официальном сайте местной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел 26 августа в городе Айнбак в Нижней Саксонии.

По материалам расследования, несколько украинских детей находились в районе моста. В это время неизвестный мужчина начал жаловаться, что дети разговаривают на украинском. Потом он начал приказывать им говорить по-русски, а позже сказал, что Украина начала войну. На каком языке говорил мужчина, в прокуратуре не уточняют.

Во время инцидента мужчина якобы потянул девочку за волосы, а затем схватил 10-летнего мальчика и кинул его через перила моста в канал. При падении мальчик ударился о железные балки, в результате чего получил травмы головы и левой ноги.

Также сообщается, что когда мальчик лежал в канале, злоумышленник бросил в него стеклянную бутылку, попавшую в область правого плеча ребенка. После нападения злоумышленник скрылся.

Издание Die Welt сообщило, что нападающий говорил на русском языке.

Ранее сообщалось, что в Чехии приговорили к 21 году наемника, воевавшего против Украины.

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