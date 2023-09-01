У Німеччині 10-річного українського школяра скинули з мосту за українську мову

Чоловік, після того, як скинув дитину з мосту, ще кинув у хлопчика скляну пляшку.

Фото: rtl.de

У німецькому місті Геттінген прокуратура розпочала попереднє розслідування за фактом замаху на вбивство 10-річного українського хлопчика. Зловмисник напав на дітей через те, що вони розмовляли українською мовою. Про це йдеться на офіційному сайті місцевої прокуратури.

Зазначається, що інцидент стався 26 серпня у місті Айнбак в Нижній Саксонії.

Згідно з матеріалами розслідування, кілька українських дітей перебували в районі мосту. В цей час невідомий чоловік почав скаржитися, що діти розмовляють українською. Згодом він почав наказувати їм говорити російською, а потім сказав, що Україна почала війну. Якою мовою говорив чоловік у прокуратурі не уточняють.

Під час інциденту чоловік нібито потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через перила мосту в канал. Під час падіння хлопчик вдарився об залізні балки, в результаті чого отримав травми голови та лівої ноги.

Також повідомляється, що коли хлопчик лежав у каналі, зловмисник кинув у нього скляну пляшку, яка потрапила в область правого плеча дитини. Після нападу зловмисник втік.

Видання Die Welt повідомило, що нападник розмовляв російською мовою.

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