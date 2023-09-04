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Давид Арахамія про закритий публічний доступ до Реєстру декларацій: в індивідуальному порядку попросимо НАЗК оприлюднити наші декларації

Давид Арахамія заспокоїв громадськість стосовно закритого для публічного доступу Реєстру декларацій – будуть просити НАЗК оприлюднити декларації депутатів в індивідуальному порядку.

Верховна Рада прийняла закон про автоматичне притягнення чиновників до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій

Ухвалено закон про притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій в автоматичному режимі.

Верховна Рада відновила електронне декларування чиновників, але декларації не будуть публічними

Верховна Рада проголосувала закон про відновлення декларування.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

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Дисциплінарні інспектори ВРП отримають окрему будівлю, але для цього ще потрібні гроші

07:20, 4 вересня 2023
Службу дисциплінарних інспекторів планують запустити до 2024 року, але хто буде фінансувати всі її потреби, не зовсім зрозуміло.
Дисциплінарні інспектори ВРП отримають окрему будівлю, але для цього ще потрібні гроші
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Служба дисциплінарних інспекторів для розміщення інспекторів та допоміжного персоналу отримає окрему від Вищої ради правосуддя будівлю.

Мова йде про будинок на вулиці Тарасівська 15-А в Голосіївському районі Києва.

Зараз в цієї будівлі знаходиться територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київської області.

Відповідно, будівля, яка знаходиться на балансі Державної судової адміністрації, буде орендована Вищою радою правосуддя.

Втім, як виявилося, для утримання нової будівлі Раді правосуддя необхідні додаткові кошти. Тільки на оплату комунальних послуг для нової будівлі у 2024 році ВРП знадобиться 1 млн. 900 тис. гривень.

Також, у бюджеті необхідно передбачити гроші на оплату роботи 26 дисциплінарних інспекторів (разом з керівником Служби та заступником керівника), матеріально-технічне забезпечення Служби, а також на оплату труда допоміжного персоналу Служби дисциплінарних інспекторів.

Нагадаємо, що оклад дисциплінарного інспектора буде складати 80 250 гривень, заступника керівника Служби – 93 940 тис. гривень, а керівника Служби дисциплінарних інспекторів – 107 360 гривень. В цілому, лише на заробітну плату дисциплінарним інспекторам у 2024 році знадобиться щонайменше 51 млн. гривень.

Також, зазначимо, що 1 вересня Комітет ВР з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти у другому читанні законопроект № 9483-2, який відновлює розгляд дисциплінарних скарг щодо суддів. Пропонується надати можливість членам ВРП тимчасово здійснювати розгляд дисциплінарних скарг, а одночасно з цим здійснити конкурсний відбір за участю іноземних експертів на посади інспекторів Служби дисциплінарних інспекторів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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