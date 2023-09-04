Дисциплінарні інспектори ВРП отримають окрему будівлю, але для цього ще потрібні гроші

Службу дисциплінарних інспекторів планують запустити до 2024 року, але хто буде фінансувати всі її потреби, не зовсім зрозуміло.

Служба дисциплінарних інспекторів для розміщення інспекторів та допоміжного персоналу отримає окрему від Вищої ради правосуддя будівлю.

Мова йде про будинок на вулиці Тарасівська 15-А в Голосіївському районі Києва.

Зараз в цієї будівлі знаходиться територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київської області.

Відповідно, будівля, яка знаходиться на балансі Державної судової адміністрації, буде орендована Вищою радою правосуддя.

Втім, як виявилося, для утримання нової будівлі Раді правосуддя необхідні додаткові кошти. Тільки на оплату комунальних послуг для нової будівлі у 2024 році ВРП знадобиться 1 млн. 900 тис. гривень.

Також, у бюджеті необхідно передбачити гроші на оплату роботи 26 дисциплінарних інспекторів (разом з керівником Служби та заступником керівника), матеріально-технічне забезпечення Служби, а також на оплату труда допоміжного персоналу Служби дисциплінарних інспекторів.

Нагадаємо, що оклад дисциплінарного інспектора буде складати 80 250 гривень, заступника керівника Служби – 93 940 тис. гривень, а керівника Служби дисциплінарних інспекторів – 107 360 гривень. В цілому, лише на заробітну плату дисциплінарним інспекторам у 2024 році знадобиться щонайменше 51 млн. гривень.

Також, зазначимо, що 1 вересня Комітет ВР з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти у другому читанні законопроект № 9483-2, який відновлює розгляд дисциплінарних скарг щодо суддів. Пропонується надати можливість членам ВРП тимчасово здійснювати розгляд дисциплінарних скарг, а одночасно з цим здійснити конкурсний відбір за участю іноземних експертів на посади інспекторів Служби дисциплінарних інспекторів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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