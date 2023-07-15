Як будуть створювати Службу дисциплінарних інспекторів – стаж, гроші та іспити

Дисциплінарні інспектори будуть отримувати 80 520 гривень, а добирати їх планують за допомогою міжнародних експертів.

Джерело фото: hcj.gov.ua

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 9483 від 12 липня 2023 року, ініціаторами якого стали голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов та народний депутат цього ж Комітету Павло Павліш.

Мета законопроекту - формування підрозділу Служби дисциплінарних інспекторів у складі Вищої ради правосуддя.

Законопроект пропонує внести суттєві зміни у діюче законодавство як щодо процедури відбору дисциплінарних інспекторів, так і щодо визначених для інспекторів кваліфікаційних вимог.

Так, конкурси на посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів, заступника керівника Служби та дисциплінарних інспекторів (конкурси будуть відбуватись окремо один від одного) будуть проводитись у декілька етапів з іспитами, співбесідами та перевірками на доброчесність.

Статус Служби дисциплінарних інспекторів

Служба дисциплінарних інспекторів буде самостійним структурним підрозділом у складі Секретаріату Вищої ради правосуддя з функціональною незалежністю від ВРП.

Штат Служби дисциплінарних інспекторів – 26 осіб, включно з керівником та заступником керівника Служби.

Як будуть відбирати дисциплінарних інспекторів

У проекті закону зазначено, що відбір дисциплінарних інспекторів буде здійснюватися на конкурсних засадах.

Кандидати на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника а також дисциплінарних інспекторів будуть подавати декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та проходити спеціальну перевірку.

Також вони повинні мати документ про підтвердження рівня володіння українською мовою.

Щодо безпосередньої процедури формування Служби дисциплінарних інспекторів, то законопроект пропонує тимчасово, протягом п’яти років з дня набрання чинності, надати повноваження на проведення конкурсу на посаду керівника Служби, його заступника та дисциплінарних інспекторів, спеціальній конкурсній комісії.

Конкурсну комісію утворює Вища рада правосуддя у складі 6 осіб, 3 з яких призначаються власне Вищою радою правосуддя, а ще 3 призначаються ВРП за пропозицією міжнародних та іноземних організацій, які брали участь у формуванні першого складу Конкурсної комісії з добору членів ВККС.

Зазначені міжнародні та іноземні організації повинні погодити спільну пропозицію щодо претендентів у склад конкурсної комісії.

Для отримання відповідних пропозицій голова ВРП має звернутись до міжнародних та іноземних організацій протягом п’яти робочих днів з дня набрання чинності закону.

Зазначимо, що у вересні 2021 року узгоджений список кандидатів на посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС підписали на надіслали у ВРП посли США, ЄС, Канади, Німеччини, Великобританії, представник Генерального секретаря Ради Європи, керуючий директор східноєвропейського підрозділу ЄБРР, представник Програми розвитку ООН, а також голова створеного британським урядом Фонду запобігання конфліктів, сприяння стабільності та безпеці.

Рішення конкурсної комісії буде вважатися ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж чотири члени, з яких щонайменше двоє є представниками міжнародних та іноземних організацій.

У разі однакової кількості голосів "за" і "проти" голоси трьох членів конкурсної комісії, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, є вирішальними.

Таким чином, міжнародні експерти будуть мати «контрольний голос» під час голосувань за кандидатів на посади дисциплінарних інспекторів.

Крім того, законопроект визначає, що конкурсна комісія для організаційного, технічного забезпечення своєї роботи може залучати помічників та перекладачів.

Фінансування діяльності таких помічників та перекладачів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.

Засідання конкурсної комісії будуть відкритими та публічними, з трансляціями в режимі реального часу.

Кваліфікаційні вимоги до дисциплінарних інспекторів та оплата праці

Кваліфікаційні вимоги до дисциплінарних інспекторів пропонується дещо уточнити та спростити у порівнянні з діючим законодавством.

Так, на посаду дисциплінарного інспектора може бути призначений громадянин України, не молодший 30 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років (у тому числі, і з досвідом здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення та/або підтримання державного обвинувачення, представництва інтересів громадянина або держави в суді та/або досвідом роботи на посаді судді), який є компетентним та доброчесним.

Зазначимо, що вказана пропозиція суттєво розширює можливість доступу до посади дисциплінарного інспектора.

Діюча ж редакція Закону «Про Вищу раду правосуддя» передбачає, що Служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя формується лише з числа осіб, які мають вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’ятнадцяти років, з яких не менше восьми років сукупного стажу роботи на посадах судді, прокурора, адвоката.

Законопроект також визначає, що дисциплінарний інспектор буде призначатись на посаду строком на п’ять років за результатами відкритого конкурсу. При цьому особа не зможе обіймати посаду дисциплінарного інспектора більше як два строки поспіль.

Тобто, на посаді дисциплінарного інспектору безперервно можна буде працювати не більше 10 років.

Посадовий оклад дисциплінарного інспектора пропонується встановити у розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Станом на 1 січня 2023 року це 80 520 гривень.

У разі призначення на посаду дисциплінарного інспектора судді у відставці, за ним зберігається пенсія або довічне грошове утримання разом з іншими гарантіями, визначеними Законом «Про судоустрій і статус суддів».

Втім, дисциплінарні інспектори з числа суддів у відставці та інспектори, що мають стаж роботи на посаді судді, не можуть становити більше половини від загальної кількості дисциплінарних інспекторів.

Цікаво, що згідно з текстом законопроекту, премії для дисциплінарних інспекторів не передбачені.

Як будуть відбирати дисциплінарних інспекторів

Перш за все, Вища рада правосуддя повинна зробити оголошення про проведення конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів.

Також конкурсна комісія має розробити та затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів, дисциплінарного інспектора.

Потім, бажаючи стати дисциплінарними інспекторами мають подати відповідні документи, які будуть перевірені на відповідність конкурсним вимогам.

Далі кандидатів чекає спеціальна перевірка.

Кандидати, які вдало пройдуть спеціальну перевірку, складатимуть іспити – тестування та розв’язання ситуаційних завдань.

Потім кандидатів чекає перевірка на доброчесність, професійну компетентність та відповідність встановленим для судді етичним стандартам.

Черговим етапом конкурсу буде співбесіда з членами конкурсної комісії.

За результатами конкурсу на зайняття посади дисциплінарного інспектора конкурсна комісія вмотивованим рішенням затвердить перелік переможців конкурсу із розрахунку не менше двох осіб на одну вакантну посаду, та передасть найкращі кандидатури для вибору Вищій раді правосуддя.

Якщо кількість переможців на одну вакантну посаду становить менше двох, то на таку посаду оголошується повторний конкурс.

На письмову вимогу кандидатів, які не стали переможцями конкурсу, а також кандидатів, участь яких було припинено у зв’язку з наявністю обґрунтованого сумніву щодо їх відповідності критерію доброчесності чи встановленим для судді етичним стандартам, конкурсна комісія оприлюднює вмотивовані рішення стосовно таких кандидатів.

Фінальний етап конкурсу - Вища рада правосуддя проводить відкриті співбесіди з переможцями конкурсу та приймає за її результатами обґрунтоване і вмотивоване рішення про призначення або про відмову в призначенні переможців конкурсу на вакантні посади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Повноваження та обов’язки дисциплінарного інспектора

Згідно з законопроектом, дисциплінарний інспектор:

1) проводить попередню перевірку дисциплінарної скарги, переданої йому за результатами автоматизованого розподілу справ;

2) аналізує матеріали дисциплінарних справ;

3) збирає у разі необхідності інформацію, документи, інші матеріали;

4) готує проекти ухвал і рішень дисциплінарної палати та Вищої ради правосуддя у межах дисциплінарного провадження стосовно судді;

5) аналізує матеріали за скаргами на рішення у дисциплінарних справах стосовно суддів і прокурорів, готує проекти висновків та рішень Вищої ради правосуддя;

6) аналізує та узагальнює практику здійснення дисциплінарних проваджень та ухвалені рішення про притягнення або відмову у притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, у своїй діяльності та поза її межами дисциплінарні інспектори повинні:

1) дотримуватися норм суддівської етики;

2) не розголошувати та не використовувати у цілях інших, ніж для виконання своїх обов’язків, інформацію з обмеженим доступом та інформацію, яка стала їм відома;

3) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, встановлених законодавством про державну службу та у сфері запобігання корупції.

Зі своїх посад дисциплінарні інспектори звільняються рішенням Вищої ради правосуддя.

Також, лише Вища рада правосуддя, як орган, може застосовувати до дисциплінарного інспектора заходи заохочення і дисциплінарного впливу.

Присвоєння дисциплінарним інспекторам рангів державних службовців також входить в компетенцію ВРП.

Керівник та заступник керівника Служби дисциплінарних інспекторів

Конкурси на посаду керівника та заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів також проводить конкурсна комісія.

Перед проведенням конкурсу конкурсна комісія має розробити та затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та Порядок проведення конкурсу на зайняття посади заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів.

У певній мірі конкурс на посади керівника та заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів буде схожим з конкурсом на посади дисциплінарних інспекторів.

Втім, є і відмінності.

Так, конкурсна комісія повинна приймати вмотивоване рішення про припинення участі в конкурсі тих кандидатів, стосовно яких наявний обґрунтований сумнів щодо їх відповідності критерію доброчесності чи встановленим для судді етичним стандартам.

За результатами конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів та його заступника Комісія вмотивованим рішенням також має затвердити перелік переможців конкурсу із розрахунку не менше трьох осіб на одну вакантну посаду, та передати їх кандидатури для вибору у Вищу раду правосуддя.

Якщо ж кількість переможців на одну вакантну посаду буде становити менше трьох осіб, то на таку посаду пропонується оголошувати повторний конкурс.

Вища рада правосуддя також проводить співбесіду з переможцями конкурсу відкрито та приймає за її результатами обґрунтоване і вмотивоване рішення про призначення або про відмову у призначенні переможців конкурсу на вакантні посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів та його заступника.

Зазначимо, що на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів може претендувати особа, яка відповідає вимогам до дисциплінарного інспектора, але має стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше сім років, досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки, а також вільно володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та французька мови).

Керівник Служби дисциплінарних інспекторів призначається на посаду строком на п’ять років За своїм статусом він також є заступником керівника секретаріату Вищої ради правосуддя.

Посадовий оклад керівника Служби дисциплінарних інспекторів встановлюється у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Станом на 1 січня 2023 року це 107 360 гривень.

Керівник служби дисциплінарних інспекторів має одного заступника, який призначається на посаду строком на п’ять років за результатами відкритого конкурсу.

Заступником керівника Служби дисциплінарних інспекторів може бути призначена особа, яка відповідає вимогам до дисциплінарного інспектора, має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Посадовий оклад заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів встановлюється у розмірі 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Станом на 1 січня 2023 року це 93 940 гривень.

До повноважень керівника Служби дисциплінарних інспекторів належить:

1) організація роботи служби дисциплінарних інспекторів;

2) координація діяльності дисциплінарних інспекторів;

3) порушення перед Вищою радою правосуддя питання про звільнення дисциплінарних інспекторів, застосування до дисциплінарних інспекторів заходів заохочення, дисциплінарного впливу, присвоєння рангів державних службовців;

4) розподіл повноважень із заступником керівника служби дисциплінарних інспекторів;

5) оцінювання результатів службової діяльності дисциплінарних інспекторів;

6) інші повноваження, визначені цим Законом та Положенням про службу дисциплінарних інспекторів.

Керівник служби дисциплінарних інспекторів та його заступник звільняються з посади за рішенням Вищої ради правосуддя.

Застосування заходів заохочення, дисциплінарного впливу, а також присвоєння керівнику служби дисциплінарних інспекторів та його заступнику рангів державних службовців здійснюється Вищою радою правосуддя.

Оцінювання службової діяльності керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника встановлюється Вищою радою правосуддя.

Премії керівнику служби дисциплінарних інспекторів та його заступнику не встановлюються.

Цікаво також, що для фінансування діяльності Секретаріату Вищої ради правосуддя пропонується витрачати не тільки не тільки кошти державного бюджету, але і кошти, що надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій та донорських установ.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» розповідала про труднощі, які виникли з формуванням Служби дисциплінарних інспекторів. Разом з тим, Рада правосуддя не здійснює розгляд дисциплінарних скарг на суддів з серпня 2021 року, тобто з часу внесення відповідних змін у законодавство, які визначили, що розгляд дисциплінарних скарг на суддів можливий лише за участі дисциплінарних інспекторів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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