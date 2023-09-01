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Вища рада правосуддя відновить розгляд скарг на суддів у вересні-жовтні 2023 року

Комітет рекомендував прийняти законопроект, який розблокує запуск розгляду ВРП дисциплінарних скарг на суддів.

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Вища рада правосуддя відновить розгляд скарг на суддів у вересні-жовтні 2023 року

13:48, 1 вересня 2023
Комітет рекомендував прийняти законопроект, який розблокує запуск розгляду ВРП дисциплінарних скарг на суддів.
Вища рада правосуддя відновить розгляд скарг на суддів у вересні-жовтні 2023 року
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На засіданнях 31 серпня та 1 вересня Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував прийняти у другому читанні та в цілому законопроект 9483-2, який дозволить відновити розгляд дисциплінарних скарг на суддів. За словами депутатів, у разі його прийняття, ВРП відновить розгляд скарг у вересні-жовтні 2023 року.

Хоча цей законопроект і стосується створення Служби дисциплінарних інспекторів, що займатимуться попередньою фільтрацією скарг на суддів, але він безпосередньо впливає на введення в дію іншого законопроекту – 9261, який тимчасово повертає розгляд скарг до Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, Верховна Рада на своєму засіданні 23 серпня розблокувала підписання закону про повернення функції розгляду дисциплінарних скарг на суддів Вищій раді правосуддя (законопроект 9261). Втім, було розблоковано лише підписання. Саме ж повернення дисциплінарної функції ВРП відбудеться не відразу, а лише після прийняття іншого закону та запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів (яка й має взяти на себе функцію з попередньої фільтрації скарг).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 8 серпня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики знайшов корупційні ризики у законопроекті 9483-2, до якого прив’язали введення в дію закону 9261 про повернення дисциплінарної функції ВРП.

Втім, судячи з обговорення на Комітеті, фінальний текст законопроекту 9483-2 зазнав значних правок. Наразі порівняльна таблиця поправок на сайті Верховної ради відсутня.

Автор: Наталя Мамченко

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