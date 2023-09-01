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По словам Давида Арахамии, нынешняя Верховная Рада эффективнее предыдущей с точки зрения качества, хотя сначала депутаты фактически разбирались, как и что работает, и активно вовлекает в работу над законопроектами некоммерческие общественные организации и журналистов.

Высший совет правосудия возобновит рассмотрение жалоб на судей в сентябре-октябре 2023 года

Комитет рекомендовал принять законопроект, разблокирующий запуск рассмотрения ВСП дисциплинарных жалоб на судей.

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Высший совет правосудия возобновит рассмотрение жалоб на судей в сентябре-октябре 2023 года

13:48, 1 сентября 2023
Комитет рекомендовал принять законопроект, разблокирующий запуск рассмотрения ВСП дисциплинарных жалоб на судей.
Высший совет правосудия возобновит рассмотрение жалоб на судей в сентябре-октябре 2023 года
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На заседаниях 31 августа и 1 сентября Комитет Верховной Рады по правовой политике рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект 9483-2, который позволит возобновить рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей. По словам депутатов, в случае его принятия ВСП возобновит рассмотрение жалоб в сентябре-октябре 2023 года.

Хотя этот законопроект касается создания Службы дисциплинарных инспекторов, которые будут заниматься предварительной фильтрацией жалоб на судей, но он непосредственно влияет на введение в действие другого законопроекта – 9261, который временно возвращает рассмотрение жалоб в Высший совет правосудия.

Напомним, Верховная Рада на своем заседании 23 августа разблокировала подписание закона о возвращении функции рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей Высшему совету правосудия (законопроект 9261). Впрочем, было разблокировано только подписание. Именно возвращение дисциплинарной функции ВСП произойдет не сразу, а только после принятия другого закона и запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов (которая и должна взять на себя функцию по предварительной фильтрации жалоб).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 8 августа Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике нашел коррупционные риски в законопроекте 9483-2, к которому привязали введение в действие закона 9261 о возвращении дисциплинарной функции ВСП.

Впрочем, судя по обсуждению на Комитете, финальный текст законопроекта 9483-2 претерпел значительные поправки. Пока сравнительная таблица поправок на сайте Верховной рады отсутствует.

Автор: Наталья Мамченко

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