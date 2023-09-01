Подавляющее большинство государственных служащих удовлетворены своей работой – исследование НАГС

Недовольство у госслужащих вызывают размер заработной платы и не совсем компетентные руководители.

Источник фото: SUD.UA

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) 30 августа представило исследование «Публичная служба в Украине: ваша точка зрения».

Исследование является результатом опроса 43862 публичных служащих, анонимный опрос которых состоялся в мае.

Как отмечено в исследовании, подавляющее большинство опрошенных публичных служащих (80,2%) «полностью удовлетворены» или «удовлетворены» своей работой.

Соответственно, о том, что они «не удовлетворены» или «полностью не удовлетворены» своей работой, сообщили 4,9% опрошенных госслужащих.

Согласно исследованию НАГС, своей работой на госслужбе или в органах местного самоуправления больше удовлетворены женщины, чем мужчины (81,6% и 76,1% соответственно).

При этом уровень удовлетворенности работой на государство или на местное самоуправление, зависит и от возрастной группы респондентов. Публичные служащие в возрасте 60+ гораздо больше удовлетворены своей работой, чем молодежь 20-35 лет.

Интересно, что самый высокий показатель удовлетворенности своей работой наблюдается среди тех публичных служащих, которые проработали на публичной службе более 25 лет (85,1%).

Как отмечается в исследовании НАГС, наибольшее недовольство у работников публичной службы (57,1%) вызывает размер заработной платы. Вместе с тем, 21,8% служащих положительно относятся к размеру своей заработной платы.

Также, лишь 52,8% опрошенных служащих отметили, что их руководство «генерирует высокий уровень мотивации у сотрудников».

Кроме того, достаточно интересно то, что, согласно исследованию НАГС, «высшие показатели удовлетворенности работой, зарплатой, профессиональным выбором и карьерой, демонстрируют работники органов судебной власти и прокуратуры, а также органов охраны правопорядка и военного управления».

Детальнее с отчетом НАГС, можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что в исследовании НАГС также утверждается, что государственные служащие больше ориентированы на службу именно государству, а не обществу.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.