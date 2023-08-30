Державні службовці більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству – дослідження НАДС

Виявлена різниця у підходах до своєї діяльності у держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) 30 серпня презентувало дослідження «Публічна служба в Україні: ваша точка зору».

Дослідження є результатом опитування 43 862 публічних службовців, анонімне опитування яких відбулося у травні.

Цікаво, що опитування виявило «ідеологічну» різницю у підходах до своєї діяльності у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Так, згідно з результатами опитування виявилося, що державні службовці в своїй діяльності «більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству, що свідчить про переважання уявлень про важливість інтересів держави порівняно з інтересами суспільства».

Разом з тим, працівники місцевого самоврядування більше фокусуються «на відданості жителям територіальної громади, ніж органу місцевого самоврядування, що свідчить про їх орієнтацію на потреби й інтереси місцевих жителів громади та розвиток їх блага».

Відтак, на думку ініціаторів опитування, його результати свідчать про наявність у державних службовців «уявлень про важливість інтересів держави порівняно з інтересами суспільства».

Автор: В'ячеслав Хрипун

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