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  1. В Україні

Чи нараховується субсидія, якщо є борг за житлово-комунальні послуги: пояснення Мінсоцполітики

18:49, 30 серпня 2023
Наявність боргу за житлово-комунальні послуги впливає на нарахування житлової субсидії в Україні.
Чи нараховується субсидія, якщо є борг за житлово-комунальні послуги: пояснення Мінсоцполітики
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Українці, які мають борги за житлово-комунальні послуги, мають можливість отримати житлову субсидію, однак ситуація залежить від кількох важливих факторів, – повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Якщо домогосподарство подає заяву на отримання субсидії та додає повний пакет необхідних документів, включаючи заяву та декларацію, у якій зазначені бажані послуги, що підлягають врахуванню при нарахуванні субсидії, то саме ці послуги підлягатимуть аналізу на предмет регулярності їх оплати.

Ті, хто звертається за субсидією за спрощеною формою заяви, можуть бути впевнені, що органи Пенсійного фонду України, враховуючи надану надавачами комунальних послуг інформацію, аналізують всі доступні послуги, які надаються у їхньому житловому приміщенні.

Зазначається, що виплата житлової субсидії може бути заблокована у випадку, коли Пенсійний фонд отримує повідомлення від постачальників комунальних послуг про наявність у заявника боргу за житлово-комунальні послуги, який перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 680 гривень.

У той же час, винятком може бути ситуація, коли між заявником та постачальником послуг укладено договір про реструктуризацію заборгованості. При цьому, копія такого договору повинна бути додана до заяви на призначення субсидії.

У разі відмови в призначенні житлової субсидії через наявність боргів з оплати комунальних послуг, заявник має можливість подати нову заяву, в якій зазначити лише ті послуги, за якими він не має заборгованості.

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