Начисляется ли субсидия, если есть долг за жилищно-коммунальные услуги: объяснение Минсоцполитики

Наличие долга за жилищно-коммунальные услуги влияет на начисление жилищной субсидии в Украине.

Украинцы, которые имеют долги за жилищно-коммунальные услуги, имеют возможность получить жилищную субсидию, однако ситуация зависит от нескольких важных факторов, – сообщает Министерство социальной политики Украины.

Если домохозяйство подает заявление на получение субсидии и добавляет полный пакет необходимых документов, включая заявление и декларацию, в которой указаны желаемые услуги, подлежащие учету при начислении субсидии, то именно эти услуги будут подлежать анализу на предмет регулярности их оплаты.

Те, кто обращается за субсидией по упрощенной форме заявления, могут быть уверены, что органы Пенсионного фонда Украины, учитывая предоставленную поставщиками коммунальных услуг информацию, анализируют все доступные услуги, которые предоставляются в их жилом помещении.

Отмечается, что выплата жилищной субсидии может быть заблокирована в случае, когда Пенсионный фонд получает сообщение от поставщиков коммунальных услуг о наличии у заявителя долга за жилищно-коммунальные услуги, который превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 680 гривен.

В то же время, исключением может быть ситуация, когда между заявителем и поставщиком услуг заключен договор о реструктуризации задолженности. При этом, копия такого договора должна быть приложена к заявлению на назначение субсидии.

В случае отказа в назначении жилищной субсидии из-за наличия долгов по оплате коммунальных услуг, заявитель имеет возможность подать новое заявление, в котором указать только те услуги, по которым он не имеет задолженности.

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