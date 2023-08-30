Главу территориальной общины Одесской области задержали за взяточничество во время ремонта бомбоубежища.

Фото: СБУ

В Одесской области глава общины пытался получить «откат» в 100 тысяч за ремонт бомбоубежища. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, глава одной из территориальных общин Березовского района незаконно влиял на ход и результаты тендеров.

Он потребовал и получал взятки от представителя коммерческой структуры, за что обещал помочь победить в открытом конкурсе и заключить договор на ремонт местного бомбоубежища.

Сумма взятки составляла 100 тысяч гривен. Это 10% от общей суммы, выделенной на проведение ремонта.

В случае отказа заплатить деньги, чиновник угрожал сделать невозможным дальнейшее участие подрядчика в тендерах и отказывать ему в заключении с ним других договоров.

Сотрудники СБУ зафиксировали получение должностным лицом первой части средств и задержали его во время получения второй части взятки.

Мужчине сообщено о подозрении, следствие продолжается.

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