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  1. В Україні

На Одещині голова громади намагався отримати «відкат» у 100 тисяч за ремонт бомбосховища

19:10, 30 серпня 2023
Голову територіальної громади Одещини затримано за хабарництво під час ремонту бомбосховища.
На Одещині голова громади намагався отримати «відкат» у 100 тисяч за ремонт бомбосховища
Фото: СБУ
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На Одещині голова громади намагався отримати «відкат» у 100 тисяч за ремонт бомбосховища. Про це повідомляє СБУ. 

За даними слідства, голова однієї з територіальних громад Березівського району незаконно впливав на хід і результати тендерів.

Він вимагав та отримував хабарі від представника комерційної структури, за що обіцяв допомогти перемогти у відкритому конкурсі та укласти договір на ремонт місцевого бомбосховища.

Сума хабаря складала 100 тисяч гривень. Це 10% від загальної суми виділеної на проведення ремонту.

У разі відмови сплатити гроші, посадовець погрожував унеможливити подальшу участь підрядника в тендерах та відмовляти йому в укладанні з ним інших договорів.

Співробітники СБУ зафіксували отримання посадовцем першої частини коштів та затримали його під час отримання другої частини хабаря.

Наразі йому повідомлено про підозру, слідство триває. 

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