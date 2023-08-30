Фізичний примус та чи несе відповідальність особа за діяння під примусом: подробиці

В Мін’юсті розповіли, як кваліфікують діяння під примусом.

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Фізичний примус – це використання фізичної сили з метою примусити особу вчинити або не вчинити певні незаконні дії проти її волі. Ступінь відповідальності за завдану шкоду через застосування фізичного примусу переважно залежить від одного важливого фактора – характеру такого впливу, і цей фактор може суттєво вплинути на ситуацію. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Якщо особа перебувала під безпосереднім впливом надмірного фізичного примусу, тобто зберігала здатність керувати своїми діями і при цьому не опинялася в ситуації крайньої необхідності, вона буде нести відповідальність на загальних підставах.

Слід зазначити, що питання про виключення відповідальності за правопорушення, вчинене під впливом фізичного примусу, буде розглядатися лише тоді, коли особа НЕ була в змозі керувати своїми діями, тобто вона не мала можливості самостійно приймати рішення. Це випливає з вимог статті 40 Кримінального Кодексу України.

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