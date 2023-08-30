У Полтаві затримали фітнес-тренера Заволоку, який насміхався і принижував ветерана війни

Чоловік часто лаявся з представниками ТЦК і знімав це на відео.

У Полтаві затримали блогера та тренера Романа Заволоку, який провокував та нецензурно ображав посадовців місцевого військкомату, коли ті намагалися вручити йому повістку.

Як ми писали, днями Заволока облаяв і плюнув у представників військкомату, які хотіли виписати йому повістку, а потім відео з цим виклав у мережу.

Він звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни та «вбивають людей за гроші».

Більше того, Заволока плюнув у одного із військових, яким виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію.

Як повідомляє СБУ, блогер неодноразово намагався дискредитувати ЗСУ.

Наразі перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.

Також вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

У СБУ зазначили, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення Заволоки до відповідальності.

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