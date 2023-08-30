Шахрай під виглядом допомоги для постраждалих внаслідок війни вкрав у жінки 300 000 грн

Зловмисник розмістив у соціальних мережах оголошення про надання державою одноразової допомоги і виманив у громадки дані її банківської картки.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохоронні органи викрили шахрая, який викрав у жінки 300 тис. грн під приводом оформлення одноразової державної допомоги.

Як поінформувала Київська міська прокуратура, 29-річному мешканцю м. Чугуїв, Харківської області повідомлено про підозру за фактом шахрайського заволодіння чужим майном (ч. 3 ст. 190 КК України).

У прокуратурі повідомляють, що у січні 2023 року зловмисник розмістив у соціальних мережах оголошення про надання державою одноразової допомоги у розмірі 6000 грн громадянам, які постраждалі внаслідок війни.

«Чоловік також розмістив анкету, при заповненні якої громадянам необхідно було внести дані своєї банківської картки.

Внаслідок шахрайських дій жінка, яка залишила дані своєї банківської картки, втратила понад 300 тис. грн. своїх заощаджень, які шахрай зняв з її рахунку та витратив на власні потреби», - сказано у повідомленні.

Зловмисника вдалось встановити. Під час обшуків за місцем його мешкання правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та комп’ютерну техніку. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У межах слідства встановлюються інші особи, які постраждали від злочину.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Раніше ми повідомляли, що у Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру 18-річному уродженцю Запорізької області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Додамо, у Києві «накрили» масштабний call-центр шахраїв.

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