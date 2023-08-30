США та ще шість країн світу ліквідували хакерську мережу Qakbot, яка ймовірно створена рф – ЗМІ

США і країни Європи ліквідували хакерську мережу Qakbot, яку, ща припущенням дослідників, могли створити в росії.

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За об'єднаних зусиль Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Німеччини, Латвії, Нідерландів, Румунії та Франції була проведена спільна операція з ліквідації хакерської мережі Qakbot, яка використовувалася зловмисниками для вчинення фінансових злочинів, – повідомляє Reuters.

У вівторок влада США повідомила, що в результаті міжнародної правоохоронної операції було знищено сумнозвісну шкідливу платформу «Qakbot», яку кіберзлочинці активно використовували для вчинення різноманітних фінансових злочинів.

З'явившись вперше понад десять років тому, Qakbot зазвичай поширювався через інфіковані електронні листи, які відправлялися потенційним жертвам під прикриттям надійних повідомлень.

Прокурор США Мартін Естрада наголосив на тому, що ця операція з викриття і припинення діяльності Qakbot є найбільш розгорнутою в історії боротьби з ботнетами.

Дослідники з питань кібербезпеки припускають, що походження Qakbot пов'язане з російською федерацією. Ця мережа зловмисників атакувала різноманітні організації по всьому світу, від Німеччини до Аргентини, завдаючи їм значних збитків.

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