В Києві ввели тепловий режим: деталі обмеження для водіїв

На території столиці введені обмеження для великовагового транспорту.

Джерело фото: Наш Київ

Через спеку в Києві тимчасово обмежили рух великовагового транспорту, – повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до температурного режиму, термін дії обмеження може змінюватися.

Зазначається, що головна мета цих заходів — збереження дорожнього покриття, яке руйнується унаслідок руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

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