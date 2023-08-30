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  1. В Україні

В Києві ввели тепловий режим: деталі обмеження для водіїв

17:06, 30 серпня 2023
На території столиці введені обмеження для великовагового транспорту.
В Києві ввели тепловий режим: деталі обмеження для водіїв
Джерело фото: Наш Київ
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Через спеку в Києві тимчасово обмежили рух великовагового транспорту, – повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до температурного режиму, термін дії обмеження може змінюватися.

Зазначається, що головна мета цих заходів — збереження дорожнього покриття, яке руйнується унаслідок руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

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