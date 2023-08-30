В Киеве ввели тепловой режим: подробности ограничения для водителей

На территории столицы введены ограничения для тяжеловесного транспорта.

Источник фото: Наш Киев

Из-за жары в Киеве временно ограничили движение тяжеловесного транспорта, – сообщает Патрульная полиция Киева.

«Временное ограничение дорожного движения распространяются на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касаются как въезда в Киев, так и передвижения по городу», – говорится в сообщении.

В соответствии с температурным режимом, срок действия ограничения может меняться.

Отмечается, что главная цель этих мероприятий – сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.

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