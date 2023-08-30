Российскому олигарху Шелкову объявлены дополнительные подозрения

Россиянин пытался обходить наложенные на него персональные санкции.

Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с БЭБ разоблачила новые преступления подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова, причастного к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессора. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

Россиянин пытался обходить наложенные на него персональные санкции СНБО, используя для этого подконтрольную компанию в одной из стран Европы.

«На бумаге» это иностранное предприятие выступало заказчиком титанового сырья в ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» из Днепропетровской области. Впрочем, на самом деле украинскую продукцию по железной дороге отправляли в россию.

Такая схема действовала до полномасштабного вторжения россии и приносила организаторам сделки миллионные сверхприбыли посредством неуплаты налогов и сокрытия реальных доходов. Таким образом, в течение 2020-2021 годов фигуранты нанесли государственному бюджету ущерб на около 100 млн грн», - сказано в сообщении.

На основе доказательной базы СБУ и БЭБ Шелкову сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));

– 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Ранее сообщалось, что ВАКС конфисковал часть активов российского бизнесмена Михаила Шелкова.

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