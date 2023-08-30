Російському олігарху Шелкову оголошено додаткові підозри

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Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

Ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта

Харківський апеляційний суд скасував ухилянту можливість відбуття покарання з випробуванням, зазначивши, що ухилення від призову на військову службу створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності.

Набули сили зміни до КПК про незарахування певних строків до загальних строків досудового розслідування

У кримінальних провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на 24 лютого 2022 року жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування у 12 та 18 місяців.

  1. В Україні

Російському олігарху Шелкову оголошено додаткові підозри

13:59, 30 серпня 2023
Росіянин намагався обходити накладені на нього персональні санкції.
Російському олігарху Шелкову оголошено додаткові підозри
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Служба безпеки України повідомила, що спільно з БЕБ викрила нові злочини підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

Росіянин намагався обходити накладені на нього персональні санкції РНБО, використовуючи для цього підконтрольну компанію в одній з країн Європи.

«На папері» це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» із Дніпропетровської області. Втім, насправді українську продукцію залізницею відправляли в росію.

Така схема діяла до повномасштабного вторгнення рф і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів. Таким чином протягом 2020-2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн», - сказано у повідомленні.

На основі доказової бази СБУ та БЕБ Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));

- 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Раніше ми писали, що ВАКС конфіскував частину активів російського бізнесмена Михайла Шелкова.

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