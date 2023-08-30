Російському олігарху Шелкову оголошено додаткові підозри

Росіянин намагався обходити накладені на нього персональні санкції.

Служба безпеки України повідомила, що спільно з БЕБ викрила нові злочини підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

Росіянин намагався обходити накладені на нього персональні санкції РНБО, використовуючи для цього підконтрольну компанію в одній з країн Європи.

«На папері» це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» із Дніпропетровської області. Втім, насправді українську продукцію залізницею відправляли в росію.

Така схема діяла до повномасштабного вторгнення рф і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів. Таким чином протягом 2020-2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн», - сказано у повідомленні.

На основі доказової бази СБУ та БЕБ Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));

- 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Раніше ми писали, що ВАКС конфіскував частину активів російського бізнесмена Михайла Шелкова.

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