США и еще шесть стран мира ликвидировали хакерскую сеть Qakbot, которая вероятно создана рф – СМИ

США и страны Европы ликвидировали хакерскую сеть Qakbot, которую, по предположению исследователей, могли создать в россии.

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При объединенных усилиях Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Латвии, Нидерландов, Румынии и Франции была проведена совместная операция по ликвидации хакерской сети Qakbot, которая использовалась злоумышленниками для совершения финансовых преступлений, – сообщает Reuters.

Во вторник власти США сообщили, что в результате международной правоохранительной операции была уничтожена печально известная вредоносная платформа «Qakbot», которую киберпреступники активно использовали для совершения разнообразных финансовых преступлений.

Появившись впервые более десяти лет назад, Qakbot обычно распространялся через инфицированные электронные письма, которые отправлялись потенциальным жертвам под прикрытием надежных сообщений.

Прокурор США Мартин Эстрада отметил, что эта операция по разоблачению и прекращению деятельности Qakbot является наиболее развернутой в истории борьбы с ботнетами.

Исследователи по вопросам кибербезопасности предполагают, что происхождение Qakbot связано с российской федерацией. Эта сеть злоумышленников атаковала различные организации по всему миру, от Германии до Аргентины, нанося им значительный ущерб.

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