Мошенник под видом помощи для пострадавших в результате войны украл у женщины 300 000 грн

Правоохранительные органы разоблачили мошенника, который украл у женщины 300 тыс. грн под предлогом оформления одноразовой государственной помощи.
Как сообщила Киевская городская прокуратура, 29-летнему жителю г. Чугуев, Харьковской области сообщено о подозрении по факту мошеннического завладения чужим имуществом (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
В прокуратуре сообщают, что в январе 2023 года злоумышленник разместил в социальных сетях объявления о предоставлении государством одноразового пособия в размере 6000 грн гражданам, пострадавшим в результате войны.
«Мужчина также разместил анкету, при заполнении которой гражданам необходимо было внести данные своей банковской карты.
В результате мошеннических действий женщина, оставившая данные своей банковской карты, потеряла более 300 тыс. грн. своих сбережений, которые мошенник снял с ее счета и потратил на собственные нужды», - говорится в сообщении.
Злоумышленника удалось установить. Во время обысков по месту его проживания правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты и компьютерную технику. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.
В рамках следствия устанавливаются другие пострадавшие от преступления лица.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Ранее сообщалось, что В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении 18-летнему уроженцу Запорожской области по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.
Также в Киеве «накрыли» масштабный call-центр мошенников.
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