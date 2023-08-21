Завладел $58 000: в Киеве 18-летний парень обустроил фейковый обменник

Правоохранители задержали дерзкого мошенника, создавшего фейковый пункт обмена валют.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении 18-летнему уроженцу Запорожской области по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что подозреваемый вместе с сообщниками обустроили на территории Шевченковского района Киева фейковый пункт обмена валют.

«Для поиска потенциальных клиентов злоумышленники разместили на сайте miniaylo.finance.ua объявления об обмене валюты.

На указанное объявление отреагировал мужчина с женой, желавшие обменять 58 тыс. долларов США. Злоумышленники несколько раз меняли место «встречи», прибыв в конечном итоге к фейковому обменнику.

Получив от супругов деньги для обмена, подозреваемый скрылся из помещения через тайный выход вместе с валютой», - сообщают в прокуратуре.

Позже правоохранителям удалось задержать подозреваемого. В настоящее время устанавливаются другие участники преступной схемы для привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Киеве «накрыли» масштабный call-центр мошенников.

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