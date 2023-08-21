Заволодів $58 000: у Києві 18-річний хлопець облаштував фейковий обмінник

Правоохоронці затримали зухвалого шахрая, який створив фейковий пункт обміну валют.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру 18-річному уродженцю Запорізької області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У відомстві зазначають, що підозрюваний разом зі спільниками вирішили облаштувати на території Шевченківського району столиці фейковий пункт обміну валют.

«Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники розмістили на сайті miniaylo.finance.ua оголошення про обмін валюти.

На вказане оголошення відреагував чоловік з дружиною, які хотіли обміняти 58 тис. доларів США. Зловмисники декілька разів змінювали місце «зустрічі», прибувши у кінцевому результаті до фейкового обмінника.

Отримавши від подружжя гроші для обміну, підозрюваний втік з приміщення через таємний вихід разом з валютою», - повідомляють у прокуратурі.

Згодом правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного. Наразі встановлюються інші учасники злочинної схеми для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Раніше ми писали, що у Києві «накрили» масштабний call-центр шахраїв.

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