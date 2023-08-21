У Києві «на гарячому» спіймали палія 12 автівок військових

Поліція Києва затримала чоловіка за підпал одразу 12 автомобілів військовослужбовців, – повідомляє МВС України.
Правоохоронці «на гарячому» спіймали чоловіка якраз під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового. Пристрої зловмисник виготовляв сам. Спрацьовувати вони мали б за визначеним часом.
Свої дії чоловік пояснив негативним ставленням до військових.
Наразі правоохоронці перевіряють його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України.
Правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.
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