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У Києві «на гарячому» спіймали палія 12 автівок військових

12:01, 21 серпня 2023
У Києві поліція затримала чоловіка на спробі підпалити 12 автівок військовослужбовців.
У Києві «на гарячому» спіймали палія 12 автівок військових
Джерело фото: МВС України

Поліція Києва затримала чоловіка за підпал одразу 12 автомобілів військовослужбовців, – повідомляє МВС України.

Правоохоронці «на гарячому» спіймали чоловіка якраз під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового. Пристрої зловмисник виготовляв сам. Спрацьовувати вони мали б за визначеним часом.

Свої дії чоловік пояснив негативним ставленням до військових.

Наразі правоохоронці перевіряють його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України.

Правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

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