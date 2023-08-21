В Киеве «на горячем» поймали поджигателя 12 автомобилей военных

В Киеве полиция задержала мужчину на попытке поджечь 12 автомобилей военнослужащих.

Источник фото: МВД Украины

Полиция Киева задержала мужчину за поджог сразу 12 автомобилей военнослужащих, – сообщает МВД Украины.

Правоохранители «на горячем» поймали мужчину как раз во время закладки зажигательного устройства в очередной автомобиль военного. Устройства злоумышленник изготавливал сам. Срабатывать они должны были бы по определенному времени.

Свои действия мужчина объяснил негативным отношением к военным.

Сейчас правоохранители проверяют его причастности к другим преступлениям, в том числе против основ национальной безопасности Украины.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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