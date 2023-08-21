В Киеве произошло повреждение водопровода: без воды остался ряд домов

Для проведения работ необходимо разрывание на проезжей части, поэтому движение транспорта затруднено.

Изображение: freepik.com

В Киеве на пересечении ул. Оболонской и Константиновской произошло повреждение водопровода. Об этом пишет КГГА.

«В настоящее время отключена водопроводная сеть диаметром 200 мм, без водоснабжения осталось 10 домов: на ул. Константиновской, 36, 44, 46/52, 32, 35, 37, по ул. Введенской, 7/9, 15, 18 (гостиница), а также ул. Оболонская, 9», - говорится в сообщении.

«Киевводоканал» направил автоцистерну с водой в дом по адресу: ул. Константиновская, 46/52.

Также сообщается, что для проведения работ необходимо разрывание на проезжей части. Движение транспорта по улице Константиновская (кроме трамваев) в направлении пл. Тарас Шевченко ограничено.

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