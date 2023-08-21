В Києві сталося пошкодження водопроводу: без води залишилася низка будинків

Для проведення робіт необхідне розриття на проїжджій частині, тому рух транспорту ускладено.

Зображення: freepik.com

У Києві на розі вул. Оболонської та Костянтинівської сталося пошкодження водопроводу. Про це пише КМДА.

«Наразі відключена водопровідна мережа діаметром 200 мм, без водопостачання залишились 10 будинків: на вул. Костянтинівській, 36, 44, 46/52, 32, 35, 37, на вул. Введенській, 7/9, 15, 18 (готель), а також вул. Оболонська, 9», - сказано у повідомленні.

«Київводоканал» направив автоцистерну з водою до будинку за адресою: вул. Костянтинівська, 46/52.

Також повідомляється, що для проведення робіт необхідне розриття на проїжджій частині. Рух транспорту вулицею Костянтинівська (окрім трамваїв) в напрямку пл. Тараса Шевченка обмежено.

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